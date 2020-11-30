На Северном Кавказе установлен мобильный рекорд

Жители сел Хакмадой и Эхал в Чечне, Эдиге, Красное и Айтхан в Дагестане, а также Средние Ачалуки в Ингушетии теперь с комфортном могут общаться, работать, учиться в режиме онлайн. Только в первый месяц после запуска 4G в этих населенных пунктах абоненты скачали в 2,5-3 раза больше информации, чем месяцами ранее. А в селах Хакмадой и Эхал в июле зафиксирован рекордный рост интернет-трафика — в 232 раза.

«Потребности абонента в высокоскоростном интернете растут в геометрической прогрессии. В среднем объем информации, которая проходит через сеть МегаФона, увеличивается почти в полтора раза ежегодно. И, чтобы эти запросы удовлетворить, надо работать на опережение. Что мы и делаем. Наряду со строительством новых объектов связи на Северном Кавказе, мы увеличиваем и емкость сети, её пропускную способность», — комментирует Олег Постных, технический директор Кавказского филиала МегаФона.

Для МегаФона 2020-й стал годом большой стройки. Лидеры по развитию 4G среди регионов Северного Кавказа — республика Дагестан и Ставропольский край. В первом регионе скоростной интернет МегаФона пришел в 135 населенных пунктов, а во втором — в 81. В основном это хутора, станицы, небольшие села. Самое маленькое из них — село Нижний Колоб в Шамильском районе Дагестана, где проживает всего 48 человек.

Также связисты улучшили покрытие 4G в крупных населенных пунктах Северного Кавказа. Новые базовые станции LTE появились в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Кизляре, Буйнакске, Владикавказе, Моздоке, Пятигорске, Буденновске, Шали и других городах и селах региона.

Модернизация сети привела и к увеличению скорости мобильного интернета. Рекордсмен по средней скорости в сети 4G — Северная Осетия, с показателем 43,5 Мбит/сек. Такие цифры позволяют жителям республики не только свободно общаться в мессенджерах и листать соцсети, но и прослушивать музыку, смотреть видео онлайн в хорошем качестве без задержек. Также МегаФон удерживает первое место по скорости мобильного интернета в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.