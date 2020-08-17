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На День города в Карабулаке намерены провести велосостязания и велопробег

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В рамках празднования 25-летия Карабулака власти города планируют провести велосостязания и велопробег.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии, соревнования с распределением призовых мест состоятся на муниципальном стадионе 27 августа, а эстафета с участием всех желающих без возрастных ограничений пройдёт в тот же день по центральным улицам города.

Организаторы приглашают любителей двухколесного популярного транспортного средства принять участие в данных мероприятиях. Контактное лицо для связи по всем возникающим вопросам — начальник социального отдела мэрии Карабулака Рамазан Ахильгов, телефон: 8-928-731-69-42.

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