На День города в Карабулаке намерены провести велосостязания и велопробег

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии, соревнования с распределением призовых мест состоятся на муниципальном стадионе 27 августа, а эстафета с участием всех желающих без возрастных ограничений пройдёт в тот же день по центральным улицам города.

Организаторы приглашают любителей двухколесного популярного транспортного средства принять участие в данных мероприятиях. Контактное лицо для связи по всем возникающим вопросам — начальник социального отдела мэрии Карабулака Рамазан Ахильгов, телефон: 8-928-731-69-42.