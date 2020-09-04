Калиматов поздравил нефтяников Ингушетии с профессиональным праздником

В своем выступлении руководитель субъекта отметил, что, несмотря на трудности, которые испытывает эта отрасль во всем мире, нефтяной комплекс республики остается одним из ключевых секторов экономики региона.

«Примите искренние слова благодарности за ваш важный труд, от которого зависит работа многих сфер экономики. «Ингушнефть» — самое крупное предприятие в республике, здесь трудится около 900 человек. В масштабах региона это — значительная цифра. За 8 месяцев 2020 года наши нефтяники добыли 30 тысяч тонн нефти. Налоговые поступления от нефтедобычи составляют значительную часть бюджета Ингушетии», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

По его словам, все достижения, которыми гордится предприятие, — безусловная заслуга большой команды профессионалов. Поэтому особая благодарность была высказана ветеранам, тем людям, которые стояли у истоков становления предприятия.

«Нефтекомплекс Ингушетии в свое время гремел на всю страну. Малгобекская нефть сыграла огромную роль в период Великой Отечественной войны. Она была настолько качественной, что ее почти без обработки можно было заливать в топливные баки самолетов. В лучшие годы ингушские нефтяники давали стране до 7 млн тонн нефти в год. Пятеро наших нефтедобытчиков были удостоены высокого звания Герой социалистического труда. Мы всегда должны помнить эти славные страницы нашей истории, воспитывать подрастающее поколение на этих примерах. Отдельно благодарность выражаю вам за работу по подготовке достойной смены — создание «Роснефть-классов» в гимназиях, учебного центра при политехническом колледже в Назрани очень значимо для нас», — отметил Глава Ингушетии.

Далее он вручил работникам компании заслуженные награды. Так, за многолетнюю добросовестную работу были поощрены генеральный директор «Ингушнефтегазпром» Муслим Татриев, главный инженер открытого акционерного общества «Роснефть «Ингушнефть» Рустам Катиев, который проработал в отрасли более 20 лет, начальник Малгобекского участка технологического транспорта Амурхан Исиев, работающий в нефтяной отрасли с 1982 года.

Среди тех, чье трудолюбие было отмечено на высоком уровне: ремонтник цеха добычи нефти и газа в Малгобеке Хасан Газиков и оператор по добыче нефти и газа цеха добычи нефти и газа в Карабулаке Сайд-Магомед Хамхоев, оператор цеха нефти и газа Исса Галаев и оператор технологических установок Карабулакского производства Али Евлоев.

Напомним, День работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября, был учрежден Президиумом Верховного Совета СССР 28 августа 1965 года в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири.