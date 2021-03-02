Ингушский филиал «Почты России» в лидерах по оказанию услуг населению
Из 82 управлений федеральной почтовой связи страны ингушский филиал «Почты России» занимает второе место во всероссийском рейтинге по выполнению ключевых показателей эффективности относительно плана.
Об этом сообщил заместитель руководителя филиала компании Ислам Гагиев на планерном совещании под руководством премьера Ингушетии Владимира Сластенина, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
«На протяжении многих лет мы совместно с руководством республики проводим огромную работу по модернизации, строительству и приведению в соответствие зданий и помещений «Почты России» в Ингушетии. Помимо комплексных ремонтов имеющихся зданий, в этом году мы также планируем открытие трех новых отделений: в 105-массиве Назрани, городе Карабулаке и сельском поселении Яндаре», — сказал докладчик.
Он напомнил, что на территории республики расположены 54 отделения почтовой связи, из них 38 находятся в сельских поселениях. Филиал оказывает весь спектр услуг, в том числе — прием и отправка письменной корреспонденции, доставка пенсии и пособий, прием и доставка посылок, оформление и доставка печатных изданий.
В целях улучшения качества и скорости обслуживания клиентов также внедряются цифровые проекты, такие как «Отправка почта. ру» — сервис «Личный кабинет», проект «Электронно-заказные письма», «Электронные уведомления о вручении», сервис «Подписка онлайн», подключение к простой электронной подписи.
Как пояснил Гагиев, в структуре филиала более 70% доходов составляют финансовые услуги: доставка пенсии и социальных услуг, прием ЖКХ-платежей, налогов и штрафов, денежные переводы и пр.
«За 2020 год при выплате ЕДК и субсидий гражданам, получающим компенсации за услуги ЖКУ, сотрудниками отделений почтовой связи за газ, электроэнергию и воду собрано платежей более 51% от сумм выплат. По плановым показателям, согласно представленной информации, перевыполнение составило более 112%», — добавил заместитель руководителя филиала.
Он также обратил внимание и на проблемные вопросы, связанные, в частности, с отсутствием почтовых ящиков в многоквартирных домах и невысоким уровнем подписной активности. По его словам, первое является серьезной проблемой для качественного оказания услуг почтовой связи при доставке счетов-квитанций за оплату ЖКХ, подписных печатных изданий, простой письменной корреспонденции и т. д.
Сластенин отметил, что со стороны правительства будет оказана необходимая поддержка, и поставил задачи ответственным лицам оказать содействие в решении обозначенных вопросов.