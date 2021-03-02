Ингушский филиал «Почты России» в лидерах по оказанию услуг населению

Об этом сообщил заместитель руководителя филиала компании Ислам Гагиев на планерном совещании под руководством премьера Ингушетии Владимира Сластенина, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«На протяжении многих лет мы совместно с руководством республики проводим огромную работу по модернизации, строительству и приведению в соответствие зданий и помещений «Почты России» в Ингушетии. Помимо комплексных ремонтов имеющихся зданий, в этом году мы также планируем открытие трех новых отделений: в 105-массиве Назрани, городе Карабулаке и сельском поселении Яндаре», — сказал докладчик.

Он напомнил, что на территории республики расположены 54 отделения почтовой связи, из них 38 находятся в сельских поселениях. Филиал оказывает весь спектр услуг, в том числе — прием и отправка письменной корреспонденции, доставка пенсии и пособий, прием и доставка посылок, оформление и доставка печатных изданий.

В целях улучшения качества и скорости обслуживания клиентов также внедряются цифровые проекты, такие как «Отправка почта. ру» — сервис «Личный кабинет», проект «Электронно-заказные письма», «Электронные уведомления о вручении», сервис «Подписка онлайн», подключение к простой электронной подписи.

Как пояснил Гагиев, в структуре филиала более 70% доходов составляют финансовые услуги: доставка пенсии и социальных услуг, прием ЖКХ-платежей, налогов и штрафов, денежные переводы и пр.

«За 2020 год при выплате ЕДК и субсидий гражданам, получающим компенсации за услуги ЖКУ, сотрудниками отделений почтовой связи за газ, электроэнергию и воду собрано платежей более 51% от сумм выплат. По плановым показателям, согласно представленной информации, перевыполнение составило более 112%», — добавил заместитель руководителя филиала.

Он также обратил внимание и на проблемные вопросы, связанные, в частности, с отсутствием почтовых ящиков в многоквартирных домах и невысоким уровнем подписной активности. По его словам, первое является серьезной проблемой для качественного оказания услуг почтовой связи при доставке счетов-квитанций за оплату ЖКХ, подписных печатных изданий, простой письменной корреспонденции и т. д.

Сластенин отметил, что со стороны правительства будет оказана необходимая поддержка, и поставил задачи ответственным лицам оказать содействие в решении обозначенных вопросов.