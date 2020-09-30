Гоблин представляет правильный перевод шестого сезона сериала «Сопрано» в Wink и Amediateka

Ранее специально для Wink и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил пять сезонов сериала — это 65 эпизодов. Шестой сезон состоит из 21 серии. «Сопрано» рассказывает о «деловой» и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 годы и завоевал преданную армию поклонников, заслужил профессиональное признание, собрав солидную коллекцию наград практически во всех номинациях премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии актеров.

«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве летом 2019 года. В настоящее время только пользователи Wink могут посмотреть в специальном именном разделе «Тупи4Ок Goblin’a» целую коллекцию фильмов в его переводе, включая «Джентльменов», «Эволюцию Борна», «Волка с Уолл-Стрит», «Казино», «Зеленую книгу», «Лицо со шрамом» и другие. Зрителям также доступны авторские проекты «Синий фил», «Разведопрос» и другие.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Amediateka — онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Вас ждут премьеры новых проектов HBO, CBS, FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures одновременно со всем миром, а также культовые сериалы, документальные фильмы, концерты, стендап-шоу и спортивные трансляции стримингового сервиса DAZN. Вы можете подключить к одному аккаунту до 5 устройств и смотреть любимые сериалы в любое время, в любом месте. Наслаждайтесь просмотром в профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. В мобильных приложениях можно смотреть сериалы и фильмы офлайн, заранее скачав их в память устройства. Приложение Amediateka доступно в App Store, Google Play и Smart TV, а также поддерживает AirPlay и Chromecast.