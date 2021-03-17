Кадровое решение

Глава общественной палаты Ингушетии покинул свой пост

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Мовлат-Гирей Дзагиев добровольно сложил с себя полномочия председателя Общественной палаты республики, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ОП.

«Главным вопросом внеочередного заседания стало заявление председателя Общественной палаты Мовлат-Гирея Дзагиева о добровольном сложении полномочий члена Общественной палаты и, соответственно, председателя ОП. Участники приняли его отставку», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, учитывая то, что срок полномочий действующего состава Общественной палаты прекращается в июле 2021 года, исполнение обязанностей председателя
до избрания нового состава возложено на замглавы ОП Ибрагима Картоева.

Кроме того, в ходе встречи общественники обсудили меры противодействия распространения наркомании, вопросы борьбы с коррупцией, самовольной застройкой, состояния дорог и другие важные проблемы, требующие немедленного реагирования власти и гражданского общества.

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