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ЦУР Ингушетии оперативно отреагировал на жалобу в социальных сетях пациентки больницы

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Центр управления регионом Ингушетии зафиксировал в социальных сетях жалобу местной жительницы на плохие условия содержания в ИРКБ города Назрань, а именно в офтальмологическом отделении, и оперативно отреагировал.

«Отсутствуют лекарства, плохо кормят, а условия содержания и вовсе оставляют желать лучшего», — пожаловалась женщина, сказал газете «Ингушетия» представитель ЦУР.

Жалоба была перенаправлена в управление Роспотребнадзора по региону, представители которого провели внеплановую проверку медицинского учреждения.

«Надзорным ведомством возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 и по ст. 6.6 КОАП России (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также требований к организации питания населения)», — сказал представитель ЦУР.

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