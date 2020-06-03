Если возникшее чувство обиды никак не связано с нанесением оскорбления, а это рассматривается совершенно в другом нравственном измерении, то в принятом понятии к таковым проявлениям, по представлениям ингушского народа, следует относиться с некоторым общественным осуждением, ибо они присущи только личностям с пониженным интеллектом.

Безусловно, ничто человеческое нам не чуждо. Чувство обиды переживают все. Равно как и вольно или невольно чувство обиженности. Но если для одних обида (вас, халхетар) — всего лишь эпизодическое неприятное явление, то для других это нескончаемое тяжелейшее переживание и причина депрессивного настроения, то есть назовём её стойкой обидчивостью (мух яр).

Но если даже такое действие имело место в жизни, то есть произошло, человек благородный, воспитанный по ингушскому этикету, в состоянии прекратить его в любой момент.

Следует ещё раз уточнить, что обида, это обычно ситуационно проявленная реакция на несоответствие твоим представлениям о должном и прекрасном. Явление, допустимое в народе и призванное, отчасти, регулировать человеческие отношения путем демонстрации собственного недовольства действиями другого, с целью, например, избежать их повторения, и тому подобное.

Принято даже считать, что обида не применима к людям, которые безразличны, равнодушны ко всему. Так, пословица ингушская гласит, что «ишак и тот, кто не обидится (когда есть на что), и тот, кто, обидевшись, со временем не простит обиду».

По представлениям ингушей, если обида и произошла, то человек должен попросить прощения или простить. А вот обидчивость, затаённая обида — это уже стратегия поведения и манипулятивный прием в общении с другими, позволяющий получать внимание, достигать собственных целей и добиваться эмоционального участия окружающих тебя людей, когда другие способы человеку не доступны в силу его неблагородного воспитания.

Такое поведение, отчасти, допускается в детском возрасте, когда реагировать на обиду считается явлением нормальным в годы формирования личности, поскольку дети недостаточно сильны и самостоятельны, чтобы вступать в открытую конфронтацию с взрослым миром, но порицается.

Народная педагогика рекомендует изживать такие явления, поскольку потакание подобному поведению со стороны родителей приводит к развитию эгоистичной личности, становящейся со временем эмоциональным манипулятором, запомнившим, что для достижения любых своих прихотей нужно надуть губы и уйти в глухую оборону, демонстрируя окружающим, насколько они бессердечны в своих поступках.

Подобные состояния убивают в человеке стремление бороться. В итоге вырастает неуверенная в себе инфантильная личность, с заниженной самооценкой, идущая по наиболее легкому пути в решении конфликтных ситуаций, проявляющихся в жалости к себе и обвинении окружающих, вместо попыток изменить ситуацию.

Обида и обидчивость свойственны отчасти и представителям слабой половины человечества, но никак не мужчинам. Мальчиков с малых лет воспитывают быть сильными и с юмором относиться к обидам, а обидчивость считать прерогативой женского пола.

Обидевшегося (мух еннар) юнца обычно попрекают наличием у него женского нрава или нарекают «индюком», «ишаком» и подобными кличками, дабы вызвать у него неприязнь к такому состоянию. Мальчиков учат достойно отвечать своим обидчикам, чтобы они росли уверенными и решительными.

В общем, ингушское воспитание, ориентированное на формирование высоконравственного этикета — эздел, особое внимание уделяет изживанию и недопущению проявления такого рода черт характера. В народной педагогике и в семейном воспитании разработаны разного рода методы и средства воспитания детей, в рамках которых категорически не допускается обидчивое состояние, считая это проявлением низменности, неуверенности в себе и нерешительности, которое негативно влияет на духовное становление личности.

С таковыми боролись и борются методами общественного порицания и осуждения. Ингушская пословица гласит: «Эг1азваха эзди саг воасталургва, лай саг киса бий а баь, леларгва» («Благородный, если он и рассердится, отходчив; неблагородный же постоянно держит в кармане сжатый кулак»).

По народному представлению, личность, которой присуща обидчивость, разрушает не только свою психику, но и психику окружающих, они портят отношения с близкими и знакомыми. Поэтому избавление от этой черты является самой насущной проблемой в воспитании высоконравственного человека, оно актуально во все времена, ибо необходимо для налаживания отношений с социумом.

В завершение справедливости ради стоит сказать, что обиды в отношениях между людьми были, есть и будут. И без реакции на них никак не проживёшь. Это нормальное явление с точки зрения народного мышления. И если на некоторые обиды внимания обращать не стоит, другие надо срочно нивелировать, а с третьими можно немного и пожить, чтобы обрести ясность в ситуации, надо помнить главное.

А главное — не воспринимать их как проблему, а воспринимать именно как ситуацию: есть начало, развитие и завершение. А оно обязательно будет, и только от тебя зависит — какое.