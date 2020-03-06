Женщина во все времена и у всех народов является символом домашнего очага, хранительницей традиционной культуры, четкой и сбалансированной системы ценностей, формирующих её поведение. Она несет в себе духовный потенциал и олицетворяет собою связь времён и поколений.

Поддержание огня в домашнем очаге — это всего лишь предметная иллюстрация предназначения женщины, которое заключается в поддержании национального духа и традиций отцов. Потому что именно женщина закладывает основы народной мудрости в молодое поколение, передавая исторический опыт предков через обычаи, традиции, фольклор, религиозные, культовые обряды и т. д.

У каждого народа были свои представления о прекрасном и идеальном, которые необходимо рассматривать во времени и пространстве. В традиционном ингушском обществе женщина всегда пользовалась уважением и почётом. В прошлом к голосу старшей женщины в роду прислушивались достойные мужи. При женщине не допускалось сквернословия, резких выражений или эмоциональных высказываний. Такое поведение со стороны противоположного пола всегда считалось недостойным.

О почитании женщины говорит и классический пример женского платка, который предотвращал кровопролитие. Женщина не должна была преследоваться по закону кровной мести, изгоняться из общества. Она находилась в центре внимания, заботы и защиты отца, мужа и сына. Об этом свидетельствует и такой факт, что в традиционном обществе женщина не была свободна в передвижении. С ней в качестве защитника был рядом отец, брат, или если это девушка — старшая женщина. И она отнюдь не тяготилась этим. Свобода в её понимании — это было признание и осознание своего статуса и своей значимости в обществе. Она была гордостью отца, потом мужа, создавала уют в доме, любила и была любима, заботилась о своём семейном гнездышке.

Но в годы советской власти наступила так называемая эпоха раскрепощения женщин. Свобода женщины стала ассоциироваться с ее вовлечением в производство, в общественную деятельность, что часто шло в ущерб ее основным функциям. Идеология советского общества ориентировала женщину на эту мнимую свободу через отказ от непосредственных её женских обязанностей. В этом противоречии выросло не одно поколение, что и породило частичную деградацию национального образа воспитания в некоторой части общества.

Но надо отдать должное старшему поколению и крепким национальным устоям, что большинство женщин не восприняли чуждую им модель жизни. Они, так или иначе, научились балансировать и сохранили систему ценностей женщины — матери, хотя образ её претерпел некоторые изменения.

И если в демократическом обществе, в так называемое время «рыночной экономики» женщины вынуждены были работать, чтобы прокормить семьи в тяжёлый период экономических потрясений, ещё более были вовлечены в общественную деятельность, люди потянулись к идее национального возрождения, к истокам духовности народа.

Несмотря на разрушительное воздействие исторического процесса на культуру традиционного ингушского общества, появились силы обратного тяготения народа к сохранению самобытности. И всё это, как мы уже отмечали, благодаря женщине, благодаря её умению и гибкости, твердости и силе духа. Она как источник духовности, преемственности и стабильности стремилась сохранить в семье традиционность, создать уют и тепло, с осознанием значимости своей роли, роли матери в воспитании будущего поколения.

Да, безусловно, женщина сегодня активный участник общественных и государственных процессов. Но каким бы ни было её положение в обществе, ингушская женщина прекрасно понимает, что одной из ведущих её обязанностей является сохранение семьи. В то же время действительность такова, что женщины сегодня в большинстве своём оторваны от домашних функций и предназначения воспитывать детей, передавать традиции, сохранять самобытность. Сегодня женщины подстроены под единые требования индустриального общества. Идёт большой отрыв матери от ребёнка и наоборот: детские ясли, сады, услуги нянечек, школа. Нарушена традиционная система преемственности семейных ценностей.

И вновь большая ответственность ложится на плечи женщины, которая просто обязана проявить гибкость и своими усилиями сохранить то, что годами было накоплено предками. Она должна иметь напряжение воли и ума, чтобы распределить себя между семьёй и работой для сохранения в себе традиционного кода женского идеала. И для этого не обязательно стоять у плиты и охранять домашний очаг. Если женщина умная, если она благодаря своим качествам, таланту добилась успеха, то она сумеет сохранить традиционный уклад в быту, сумеет быть примером для подражания дочерям, молодым девушкам, будущим мамам, сумеет остаться в рамках традиций, ибо это её главное предназначение.

Каких бы успехов она не достигла, главным мерилом её идеальности есть и остаётся семья, уважение к ней со стороны мужа и воспитание детей в нормах национальной культуры. В противном случае, как говорят в народе, грош цена всем её успехам, наградам и заслугам.

Отношение к такому положению женщины в обществе сегодня вполне нормальное. Хотя есть и представители консервативных взглядов, когда единственно правильным решением считают буквальное понимание роли женщины как «хранительницы очага». Но тот факт, что сегодня каждой дочери родители стараются дать высшее образование, говорит о том, что будущее за просвещённым материнством. И оно не должно пугать общество, потому как трансформация в современность не есть отказ от духовности и нравственности, а это составляющие национального образа ингушской женщины, который олицетворяет собой преданность семье и традициям.