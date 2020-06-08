В настоящее время народное искусство теряет своё прикладное значение. Оно и понятно, современная технология практически уничтожила традиционные ремёсла. Однако ценители и носители народного искусства работают над сохранением национальной культуры, и роль их в этом направлении бесценна. Именно традиционные ремёсла, к которым приобщается подрастающее поколение, рассказывают о жизни наших предков, об их нравах и обычаях, не дают народу забыть свою историю и способствуют патриотическому воспитанию.

Последние три года в Республиканском доме народного творчества функционирует мастерская «Истинг», руководителем которого является этнограф Зейнеп Дзарахова.

«Войлочное ремесло — очень древнее искусство, и в своё время было широко распространено среди ингушей, — говорит директор РДНТ Ильяс Евлоев. — На это были свои основания. В первую очередь, это было связано с климатическими особенностями региона, а также с религиозными и ритуальными обрядами, некоторые из которых дошли и до наших дней.

К примеру, укладывание новорожденного малыша в люльку с шерстяным матрасом считалось у ингушей очень важным церемониалом, и доверялась эта миссия самой почетной женщине рода. Зачастую предпочтение отдавалось той, у которой много детей, особенно мужского пола.

Также у предков ингушей было поверье, что клочок овечьей шерсти под подушкой любого человека, защитит его от нечистой силы. Интересен и тот факт, что важным и обязательным условием было то, чтобы матрас и подушка набивались коричневой или черной очищенной шерстью. Известно, что натуральная овечья шерсть обладает согревающими и целебными свойствами, а в условиях постоянных температурных перепадов шерсть была незаменимым источником тепла.

До наших дней дошел еще один уникальный ингушский свадебный обряд — «нув-ферт тассар». То есть прежде чем невеста переступит порог дома жениха, ей под ноги клали войлочный коврик и веник, которые она аккуратно должна была свернуть и отложить в сторону. По одной из версии считалось, что прикосновение невесты к овечьей шерсти (именно войлоку) прибавит благополучие, ведь овечьи стада всегда славились своим приростом, а значит, и у молодоженов будет большой и длинный род.

Что касается климатических особенностей региона, то всем известно, что в горных районах даже летом всегда дуют пронизывающие ветры, а зимой мороз пробирался через щели каменных жилищ. Поэтому приходилось стены утеплять шерстяными коврами, которые изготавливались почти в каждой семье и в каждом горном ауле».

Директор РДНТ Ильяс Евлоев считает, что развитие войлочного ремесла — одно из важных направлений в развитии народного творчества ингушей, и оказывает всяческую поддержку мастеру войлочного ковроделия, доктору исторических наук, этнографу Зейнеп Дзараховой.

Научное исследование этого ремесла было организованно ею ещё в 2013 году, когда она в качестве научного руководителя взяла аспирантку для изучения и практического освоения этого вида орнаментального искусства, и даже была проведена определённая работа, которая, к сожалению, не получила продолжения. Однако в 2015 году, при поддержке директора художественной школы города Назрани Л. Мержоевой, был открыт класс по войлочному ковроделию.

Идея возрождения этого промысла была подхвачена позже Домом народного творчества Республики Ингушетия, где эта работа успешно ведётся уже третий год. Мастерская «Истинг» функционирует под руководством З. Дзараховой, которая поддерживает кружковую работу во многих сельских домах культуры республики с единым названием «Истинг».

За эти годы войлочные орнаментированные ковры, изготовленные этнографом З. Дзараховой, выставлялись на многих международных выставках. Некоторые из них имеются в частных коллекциях любителей народного искусства в Москве, Санкт-Петербурге, Казахстане и Финляндии. Сегодня доктор исторических наук, этнограф, мастер войлочного искусства делится с нами историей создания войлока и секретами ковроделия.

«Самое главное в возрождении национального искусства — это не выдумывать, а знать ингушскую национальную специфику и технологию изготовления войлока, создание ковра мозаичным способом и сохранение контурной четкости линий орнаментальной композиции, — говорит она. — Отрадно отметить, что в последние годы ингуши, представители разных профессий и призваний, живущие не только в Ингушетии, но и в странах СНГ и Европы, удивительным образом обратили свои взоры к этому искусству. Более того, многие желают приобрести истинги для украшения интерьера своего дома. Это не может не радовать тех, кто, совершенствуя, продолжает ремесло предков.

Огромных результатов достигла в этом ремесле Райшат Ахильгова, которая возрождает это искусство в соответствии со старинными орнаментами. С 2012 года персональные выставки её работ проходили в нашей республике и за её пределами, в Московском Кремле и в музее Грузии. Её ковры имеются в коллекциях многих любителей народного творчества.

Изготовление войлока (ферт)

Если обратиться к истории ковроделия у ингушей, то нужно сказать об изготовление войлока (ферт). У ингушей было развито овцеводство, поэтому шерсти было много. Наличие в хозяйстве овец считалось делом благородным. Количество поголовья было своеобразным мерилом благосостояния семьи.

Для работы с шерстью созывали родных и соседей на коллективный труд, так как не успевали в сезон стрижки овец обрабатывать, расчесывать и сортировать шерсть. Собиралась группа женщин и вместе валяла войлок. Старшая из мастериц обычно руководила процессом.

Для валяния заготавливали самую лучшую шерсть, считалось, чем длиннее ворсинки, тем лучше она схватывается, а значит, крепче изделие. Особенно ценилась тушинская порода овец, шерсть которых превосходила по своему качеству из-за того, что волокна имели трубчатую структуру. Кто-то предпочитал валять немытую шерсть, так как жиропот овечьей шерсти способствовал качественному схватыванию, т. е. валянию шерсти. Прежде чем приступить к работе, шерсть сушили под прямыми лучами солнца в течение нескольких дней, чтобы жир немного испарился. Затем, очищая от пыли и грязи, взбивали её прутьями и разрыхляли.

Кстати, на моей памяти моя бабушка Эсет Шутурова и тётя Халимат Барахоева готовили шерсть для работы по старой технологии. Для валяния войлока использовали шерсть осенней стрижки. Ценилась также шерсть взрослых овец с области шеи, так как она была чище и длиннее. У мастериц были свои секреты подготовки и валяния шерсти. Шерсть раскладывали на ровной поверхности на матерчатую ткань. Разложив шерсть одинаковой толщины, в зависимости от желаемого конечного результата, поливали раствором мыльной воды и начинали раскатывать (мыльный раствор готовился на основе древесного угля или золы). Некоторые мастерицы поливали шерсть теплой сывороткой. Затем женщины, раскатывали войлок, скручивая в трубку. Готовый войлок сушили, затем вытягивали и приступали к изготовлению ковра.

Первые войлочные ковры изготавливали из естественной однотонной шерсти — светлой, черной, коричневой. Со временем начали с их использованием делать орнаменты, которые несли в себе определенную символику и являлись скорее знаками, чем рисунками. Позже появились природные красители. К тому же от местности зависели красители, так как природно-климатические условия в горах были разные и растения, из которых делали краски, тоже были разные. Окрашенные войлоки позволяли создавать более интересные композиции.

Основным видом войлочного ковроделия у ингушей являлось с врезным орнаментом. К войлочному ковроделию с вкатанным орнаментом ингушские мастерицы редко обращались. Сегодня это общеизвестная технология. Она не была популярна среди ингушских мастериц. К тому же изящные орнаментальные композиции теряли свои контуры и четкие очертания при вкатанном войлочном ковроделии, и потому редко какая мастерица желала этого.

Было развито у ингушей ворсовое ткацкое ковроделие. Ткацкие станки создавались из подручных материалов. Петельчатая техника изготовления ковров, или, как принято называть, «ковровая вышивка», появилась значительно позже, в конце XIX века. Все виды ковроделия были связаны с овечьей шерстью. Особенно славились узорные войлочные ковры — «хетта ферташ» или же «истингаш» (буквально: сшитые куски войлока), орнаментированные ковры. Изначально словом «истинг» называли только одноцветный войлочный ковёр, рамку которого могли вышить шерстяными нитками другого цвета. Чуть позже, к концу XVIII — началу XIX веков истинги являли собой некий атрибут эстетики убранства жилища, в котором они висели, и даже показателем умелых рук женщин этого дома.

О чём говорят истинги

Для создания ковров заготавливались войлочные полотна (фертаж) разных цветов, их слоями клали друг на друга и затем по лекалам вырезали рисунки, после меняя местами верхний и нижний, вшивали в полотна других цветов. Они сшивались с обеих сторон, затем контуры обрамляли белой тесьмой, которую также изготавливали сами. Количество ковров зависело от выбранного орнамента и разных цветов, использованных для создания композиции ковра.

Естественно, красота ковра, подбор орнаментов и рисунков зависели от художественного вкуса мастерицы. Орнаменты на войлоках несли в себе символическую информацию и были отражением этико-эстетических понятий горцев. Это могли быть рисунки и образы из растительного и животного мира, из природных явлений: роговидные орнаменты, солнце, звёзды, геометрические фигуры, солярный знак. Врезная технология изготовления войлочных ковров была известна среди ингушских мастериц и передавалась по наследству.

В композиции войлочных орнаментальных ковров вкладывали определенные смыслы, пожелания и надежды. Философскую функцию несла в себе идея древа жизни, которая часто встречается в композиции ингушских ковров. Древо жизни отражало культуру народа, его отношение к своим истокам и ответственность перед будущими поколениями.

Идею плодородия и благополучной жизни несла в себе композиция свадебного ковра. Пожелание светлой и здоровой жизни нес в себе детский коврик, который должен был как бы оберегать ребенка своим содержанием. Нередко по орнаментам ковра можно было узнать местность, знать насколько спокойна жизнь в том или ином поселении. Мирное время передавалось на коврах симметричными формами, тревожное, военное время — асимметрией.

Конечно, все это ушло в далекое прошлое, как и то, что многие орнаменты народов мира перекликались меж собой и были отчасти созвучны. Композицию ковра предпочитали не менять, видя в этом некую сакральность. Но иногда композиционный ряд подвергался изменениям, дополнительными деталями, завитками, утрачивая первоначальный рисунок. Сегодня они уже представляют этико-эстетическое понимание красоты и гармонии ингушскими мастерицами.

В ингушском обществе к войлочным коврам относились очень бережно и трепетно, потому что на их изготовление уходило немало времени, физических сил, да и средств тоже. Более того, орнамент на этих изделиях зачастую являлся неким шифром, посылом от мастерицы, изготовившей его. Он носил информативный характер. Их обилие в доме говорило о благосостоянии семьи.

Истинги — как реликвии

Редкие экземпляры войлочных орнаментированных ковров, которые были увезены мухаджирами с собой в Турцию в ХIХ веке, хранились в их семьях как реликвии. Живущие в Грузии кистины (так ингушей издревле называли в грузинских источниках), долго хранили семейные истинги, при этом непременно помнили имя автора работы. В годы депортации (1944-1957 гг.) лишь некоторым ингушам удалось взять с собой истинги ручной работы и традиционные серебряные украшения. Даже под угрозой голодной смерти большинство из числа переселенцев не продали их и вернули обратно на родину после реабилитации.

К сожалению, то, что сберегли в ссылке, не смогли сберечь в мирное время. Так, в начале 90-х годов невосполнимый урон был нанесен сохранению культурных ценностей ингушского народа. Мародёрами в 1992 году были унесены уникальные предметы быта и старинные украшения, ковры ручной работы, находившиеся в частных коллекциях, как семейные реликвии.

В начале ХХ века и позже, в 30-40-х гг. ХХ века, учёные-исследователи, находившиеся в составе археолого-этнографических экспедиций в горной Ингушетии, фиксировали некоторые старинные ковры ручной работы, исполненные разными техниками. Так, большую работу провел Хаджибекар Ахриев, первый профессиональный художник из ингушей, которому удалось зарисовать ковры в селах Джейрахского ущелья и плоскостной Ингушетии в 20-х годах ХХ века. Позже работу по зарисовкам ковров, предметов материальной культуры и орнаментов продолжили этнографы и художники И. Щеблыкин, М. Базоркин, Г.-М. Даурбеков и др.

Искусство войлочных ковров ингушей вызывало интерес у многих советских учёных, в том числе Е. Крупнова, Л. Семенова, Х. Акиева и др. Орнаменты с ковров, зарисованные историком Мурадом Базоркиным, были сданы в Чечено-Ингушский государственный музей краеведения, где они пропали в 90-х годах ХХ века. Однако описание этих зарисовок сохранил его сын А. Базоркин и передал мне для дальнейшей работы. Совместно с художником Хож-Ахмедом Имагожевым мы попытались возродить некоторые композиции ковров.

В 1978 году в г. Грозном вышел каталог под названием «Декоративно-прикладное искусство Чечено-Ингушетии», в который вошли рисунки, часть из которых была зарисована в горной Ингушетии в 20-х гг. Х. Ахриевым и позже, в советские годы, — Г.-М. Даурбековым и другими художниками.

Бесценным подарком для всех нас стала книга «Истинг», изданная в Турции нашими соотечественниками — автором Эролом Елдыр и составителем Салманом Бештой (Ахриевым) в 2015 году. В книгу вошли рисунки и фотографии ковров-истингов, вывезенных мухаджирами ингушами и чеченцами в Турцию в ХIХ веке. В этой книге более 90 видов ковров. Сбором материала для книги исследователи занимались более 25 лет. Книга на турецком языке, она была презентована в Турции, в Чеченской Республике и Ингушетии.

Истинги входят в обрядовую культуру

Радует тот факт, что в обрядовой культуре ингуши стали чаще использовать войлок. Так, встречая невесту у порога, место молельного коврика стал всё чаще заменять истинг, который заимствуют у нас по наименованию тейповой или территориальной принадлежности. Войлоки просят изготовить и в приданое молодой невесте, чаще в качестве подарка для родителей жениха.

Успешно ведётся у нас работа по войлоку в музее школы № 15 г. Назрани. Старшеклассницы с удовольствием познают секреты этого древнего искусства. В любое время могут зайти в музей, получить мастер-класс и подробную инструкцию по ковроделию.

Сегодня эта работа поставлена на высокий уровень практически по всей республике, благодаря руководству Дома народного творчества. Наши ковры уже не раз выставлялись на различных российских фестивалях и выставках, и вызывали живой интерес у посетителей, особенно у наших соотечественников, живущих за пределами республики, и любителей народных промыслов.

Интересоваться технологией ковороделия стали и не только ученики в кружковой работе, но и представители разных социальных слоёв и профессий. Есть среди них и пенсионерка Лейла Харсиева (70 лет), школьницы Жанета Калоева, Мадина Газдиева, которая, кстати, изготовила самостоятельно два ковра и подарила их отцу и дяде, ученицы Пятимат Дзагиева, Мадина Имагожева, Ашат Харсиева, Зура Барахоева, Хадишат Чакиева и другие, среди которых есть воспитатель, педагог, логопед и т. д.

Люди разных профессий с удовольствием занимаются этим видом искусства в свободное время. У нас практикуется и разделение труда. Кто-то работает над валянием войлока (эту работу у меня делают юноши), другие кроят, третьи стачивают, другие плетут тесьму и т. д.

В целом, это очень трудоемкая работа. На изготовление небольшого ковра при постоянной работе уходит от двух до трех недель, на изготовление большого ковра — до двух месяцев, не считая времени, затраченного на валяние войлока. Хорошие результаты мы дали в период карантина. Это даже отвлекало многих от стрессовой ситуации. Время изоляции мы использовали с пользой для дела и создали целую коллекцию ковров. Обучение и работа велась в онлайн-режиме".

Искусством войлочного ковроделия сегодня увлекается все большее число людей. И это не может не радовать. Ведь через возрождение народных промыслов идёт и возрождение традиций, культуры. Пусть всё это представлено в новом формате. Времена меняются, и мы движемся вперёд, но мы сохраняем для потомков свою национальную идентичность, сохраняем себя как нацию, как народ. И в этом великая сила и нашего войлочного орнаментального искусства.