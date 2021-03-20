«Вопрос обеспечения рабочими местами местное население очень важен — такова была договоренность на первом этапе ввода объекта. Таким же важным, считаю, вопрос легального сбыта жителями, лесниками материала для вашего производства», — привел нашему изданию слова Главы субъекты сотрудник пресс-службы.

Калиматов заявил, что беспорядочная вырубка деревьев наносит ущерб и экологии, и экономике. Власти региона намерены вывести этот бизнес в рамки закона.

Площадки социально значимых объектов сельского поселения Мужичи он посетил вместе с парламентариями в ходе рабочей поездки в Сунженский район.

Осмотр лесоперерабатывающего комбината «Мужичи», являющегося инвестиционным проектом, и реконструированной республиканской спортивно-тренировочной базы прошел в рамках инспекционной работы, проводимой региональными парламентариями.

Ранее в своем обращении к законотворцам Калиматов заявил о важности осуществления депутатским корпусом контроля реализации подобных инвестпроектов, а также объектов социальной инфраструктуры, являющихся магистральными для бюджета субъекта. По его словам, оказанное гражданами доверие народные избранники обязаны оправдывать реальными действиями и участием в решении проблем региона.

В ходе посещения комбината депутаты оценили текущий статус организации производства и обеспечения безопасных и комфортных условий труда для сотрудников.

Все строительные работы на объекте завершены, осталось установить часть оборудования и завершить пуско-наладочные работы. На предприятии наладят выпуск бруса, доски, мебельного щита и погонажа. Первичное сырье — древесина для распила — будет поступать на завод из лесов Сунженского района. Технический старт некоторым производственным процессам уже дан: сейчас ЛПК производит половые доски и сбывает на местный рынок. На комбинате с замкнутым циклом будут проводить многоступенчатую обработку древесины. Стоит также отметить, что здесь планируют вести безотходное производство: опилки из цехов будут эвакуироваться через трубы в котельную и отапливать цеха, что позволит экономить на расходовании газа.

Тему соблюдения законности в области лесного предпринимательства Калиматов поднимал и ранее в ходе обсуждения реализации данного проекта. В ряде населённых пунктов республики региональным министерством экологии и природных ресурсов уже проведена серия встреч с владельцами лесопилок и мероприятий, направленных на воспрепятствование лесному воровству. Также был составлен перечень всех цехов по переработке леса. Реестр создан для обеспечения прозрачности лесного бизнеса и пресечения фактов незаконной заготовки древесины в Ингушетии. Кроме того, при поддержке ведомства комбинатом проводятся переговоры с поставщиками сырья, им предложены выгодные условия.

Далее делегация оценила масштабы работ по обновлению спортивного комплекса «Мужичи», завершенных в конце 2020 года в соответствии с графиком. Сейчас учреждение функционирует в тестовом режиме. В начале текущего месяца центр принял первую группу спортсменов — сборную Ингушетии по греко-римской борьбе.

Для проведения учебно-тренировочных сборов с целью подготовки к всероссийским и межрегиональным соревнованиям на базе созданы все необходимые условия. За год на территории комплекса построен новый спальный корпус на 200 мест, реконструированы три старых здания, административные и складские помещения, столовая. Во всех строениях усилен фундамент, проведены облицовочные работы, произведена замена электропроводки, отопления и линии водоснабжения, окон, кафельной плитки. На прилегающей территории благоустроено футбольное поле и теннисный корт. Работы осуществлены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Официальное открытие с участием гостей и руководства республики планируется этой весной.