Зуфира Киева назначена директором Ингушского НИИ гуманитарных наук 

«Зуфира Хаджибикаровна — человек, известный в научной среде республики, вы ее знаете давно, и я уверен, что работать с ней вам будет легко. Все, что сделано в институте до сегодняшнего дня, мы видим и ценим. Уверен, что впереди у ингушской науки новые достижения», — отметил министр.

Новый директор является доктором филологических наук и заслуженным деятелем науки республики. В 1990 году окончила филологический факультет ЧИГУ по специальности «Русский язык и литература, ингушский язык и литература». С 2004 года работает в Ингушского госуниверситета, с 2007 года — старший научный сотрудник, с 2014 года — заведующая отделом ингушского языка НИИ гуманитарных наук.

Автор более 100 научных публикаций, включая монографии и статьи в журналах ВАК, Web of Science и Scopus. Сфера научных интересов: терминология и морфология ингушского языка. Один из авторов коллективной монографии «Современный ингушский язык. Морфология» (2012), автор монографии «Лингвистическая терминология ингушского языка» (2015), соавтор монографии «Современный ингушский язык. Лексикология и фразеология ингушского языка» (2017) и других работ. Имеет ряд государственных наград.

«Для меня этот институт давно стал родным: здесь я работаю уже 19 лет, и сотрудники хорошо меня знают. Наш коллектив солидный, профессиональный и трудолюбивый. Уверена, что вместе мы справимся со всеми задачами, которые сегодня стоят перед ингушской гуманитарной наукой», — подчеркнула Зуфира Киева, поблагодарив за доверие.

Присутствующие также поздравили директора и пожелали ей плодотворной деятельности.

Напомним, с сентября 2024 года Ингушский НИИ возглавлял экс-руководитель администрации Главы и правительства республики Джамбулат Оздоев. В ходе выборов 18-20 сентября ткущего года он был избран депутатом парламента региона, возглавляет комитет Народного собрания по местному самоуправлению, национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациями.