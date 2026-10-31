Жительницу Назрани осудят за махинации с детскими пособиями на 1,4 млн рублей

По данным следствия, зная, что в северных регионах страны размер ежемесячного пособия на детей выше, чем в республике, горожанка использовала подложные документы, чтобы оформить временную регистрацию для себя и семерых несовершеннолетних детей в ХМАО-Югра.

Предоставив в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по автономному округу недостоверные сведения о месте жительства, с января 2024 по май 2026 года женщина получила на свой банковский счет свыше 1,4 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.