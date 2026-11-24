Выяснилось, что в 2022 году домовладение заявительницы было отключено от газовой сети на основании ее заявления. Несмотря на это, ресурсоснабжающая организация не прекратила начисление платы.

Расчет производился на основе нормативов, учитывающих площадь домовладения, что привело к необоснованному долгу в размере более 370 тыс. рублей.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила гендиректору организации официальное представление, после чего задолженность была аннулирована, права женщины восстановлены.