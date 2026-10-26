Жители села Экажево Ингушетии обеспокоены скоплением покрышек на улице Осканова

«Поводом для проверки стало видео, распространившееся в социальных сетях. После его публикации эксперты Народного фронта выехали на место и зафиксировали скопление использованных автомобильных шин», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы организации.

Участок находится рядом с жилыми домами, дорогой и районной амбулаторией. Такое складирование отходов вызывает вопросы с точки зрения экологической и санитарной безопасности.

Народный фронт направил обращение в администрацию Назрановского района с просьбой провести проверку и, в случае выявления нарушений, принять необходимые меры. Общественники намерены следить за рассмотрением обращения и дальнейшим решением проблемы.