Жители ряда населенных пунктов республики останутся без света на несколько часов из-за ремонтных работ, сообщили газете «Ингушетия» в региональном главке МЧС со ссылкой на «Россети Северный Кавказ».
Сегодня, 18 ноября, с 9 до 15 часов будет прекращена подача электроснабжения частично в город Сунжа и сельские поселения Алхасты, Алкун, Аршты, Алкун −2, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.
Также с 10 до 12 часов света не будет частично в сельских поселениях Долаково и Кантышево Назрановского района.
Граждан призывают следить за электрическими приборами и оборудованием.