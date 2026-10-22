Жители ряда населенных пунктов Ингушетии остались без воды из-за аварии

Отмечается, что без водоснабжения остаются жители Карабулака, поселков Восточный, Солнечный, Заовражный города Сунжа и части сельского поселения Троицкое Сунженского района.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления подачи воды. О точных сроках устранения аварии обещают сообщить дополнительно. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

За справками и уточнениями можно обращаться в диспетчерскую службу по номеру: 8 (988) 120 08 07.