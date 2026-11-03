Жители Ингушетии могут обменять накопленные монеты без комиссии до 7 ноября

В регионе, как и по всей стране, продолжается всероссийская акция «Монетная неделя». До 7 ноября жители могут без комиссии обменять накопившиеся дома монеты на банкноты или зачислить их сумму на банковский счет, сообщили газете «Ингушетия» отделении Банка России по республике.
«Акция помогает вернуть мелочь в наличный оборот: магазинам и банкам часто не хватает монет для сдачи, а новые приходится чеканить за счет государства. Каждая сданная монета — это вклад в экономию бюджетных средств и поддержку наличного денежного обращения в регионе», — отметил руководитель регионального отделения Банка России Вадим Зайцев.
Принять могут монеты любого номинала, выпущенные с 1997 года, в том числе потертые, погнутые или просверленные. Для обмена нужен паспорт. Чтобы подсчет занял меньше времени, мелочь лучше заранее рассортировать по номиналу.
Условия приема в разных точках могут отличаться, поэтому перед визитом их стоит уточнить. Адреса банковских офисов акции опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.
Отмечается, что за 2024-2025 годы жители Ингушетии сдали в банки более 18 тыс. монет на общую сумму 67 тысяч рублей. Чаще всего в копилках оказывались рублевые, двух- и десятирублевые монеты.