Жителей и гостей Ингушетии приглашают на ярмарку «Дошо гуйре» в Сунже

Открытие запланировано на 11 часов, подготовка уже идет полным ходом, организаторы приглашают всех желающих. Посетителям мероприятия «Золотая осень» предложат свежую сельхозпродукцию по ценам на 15–20% ниже рыночных.

Также в программе: выставки современных образцов сельскохозяйственной техники и уникальных работ Ассоциации ремесленников (в фойе ДК), концерт с участием солистов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева. Оборудована фотозона для памятных снимков.