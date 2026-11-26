В муниципалитете рассказали газете «Ингушетия», что совсем недавно на этом месте находилась заброшенная, никак не обустроенная зона. Теперь же тут раскинулся комфортный сквер: проложены дорожки для прогулок, высажены растения, установлены скамейки, смонтировано освещение.

В мэрии отметили, что подобные действия достойны искреннего признания и подают достойный ориентир другим людям. Привязанность к городу, где человек родился, подтверждается не громкими фразами, а реальными поступками, добавили там.

Тот, кто отдаёт на благоустройство свои усилия, часы и денежные средства, тем самым участвует в переменах к лучшему, подчеркнули в администрации.