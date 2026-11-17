По данным ведомства, фигурант разместил в открытом доступе в мессенджере Telegram материалы, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России.

В настоящее время оперативники и следователи продолжают работу: проводятся мероприятия по установлению других фактов противоправной деятельности задержанного и его возможных связей.