Житель Ингушетии получил 3 года колонии за хранение синтетического наркотика 

Как установлено, в июле этого года сотрудники полиции обнаружили и изъяли из незаконного оборота во время личного досмотра мужчины в Назрановском районе мефедрон (4-метилметкатинон) массой около 3 граммов.

С учетом позиции государственного обвинителя Магасский районный суд назначил фигуранту наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.