Житель Ингушетии получил 3 года колонии за хранение синтетического наркотика 

Хусейн Плиев

В незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере без цели сбыта признан виновным 22-летний житель Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.

Как установлено, в июле этого года сотрудники полиции обнаружили и изъяли из незаконного оборота во время личного досмотра мужчины в Назрановском районе мефедрон (4-метилметкатинон) массой около 3 граммов. 

С учетом позиции государственного обвинителя Магасский районный суд назначил фигуранту наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

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