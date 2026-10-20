Житель Ингушетии получил 3 года колонии за хранение гранаты с запалом

В незаконном приобретении и хранении взрывного устройства признан виновным 41-летний житель сельского поселения Кантышево Назрановского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.
Установлено, что в апреле текущего года сотрудники регионального управления ФСБ при проведении оперативных мероприятий обнаружили в домовладении мужчины ручную гранату с запалом, пригодную для взрыва.
При вынесении приговора Назрановский районный суд учел позицию государственного обвинителя и наличие у подсудимого пятерых детей на иждивении. Назначено наказание: 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 20 тыс. рублей в доход государства.