Житель Ингушетии получил 10 лет колонии за разбой в отделении «Почты России» 

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в мае 2018 года подсудимый в составе организованной группы из шести человек совершил вооруженное нападение на отделение почтовой связи номер один ФГУП «Почта России» в Назрани.

Злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, намеревались завладеть крупной суммой денег, предназначенных для выплаты пенсий и пособий. Однако преступный план пошел не по сценарию: работники почты отказались выполнять требования нападавших.

Не сумев заставить сотрудников открыть сейф, грабители схватили мешок с письмами и корреспонденцией, ошибочно полагая, что в нем находятся денежные средства. В результате инцидента хранившиеся в сейфе деньги в размере более 3,5 млн рублей остались нетронутыми.

Скрывшись с места преступления, нападавшие обнаружили, что вместо денег похитили почту, и сожгли добычу. Материальный ущерб, причиненный отделению связи, составил около 7 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Магасский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.