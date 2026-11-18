Мировой суд Назрани вынес приговор 23-летнему местному жителю, который устроил опасные маневры на дороге, он лишился своего автомобиля, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-служба прокуратуры региона.
Инцидент произошел 20 сентября этого года на улице Муталиева города. Молодой человек, управляя автомобилем BMW без государственных регистрационных знаков, создавал угрозу для других участников движения и пешеходов. В ходе поездки он не менее десяти раз пересек сплошную линию разметки, разделяющую встречные потоки.
Езда закончилась потерей контроля над машиной: автомобиль врезался в металлический столб электропередач.
В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК России (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, иномарка конфискована в доход государства.