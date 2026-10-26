Завотделением больницы в Ингушетии подозревают в пособничестве хищению соцвыплат 

По данным следствия, в период с июля 2020 по август 2021 года заведующая отделением одной из больниц внесла в медицинскую карту пациента ложные сведения. В документах указывалось, что стационарный больной имеет последствия закрытой черепно-мозговой травмы.

Впоследствии на основании этих подложных бумаг сотрудник правоохранительных органов региона был признан негодным к службе и получил бессрочную II группу инвалидности. Это позволило ему незаконно получить социальные выплаты на сумму более 7 млн рублей.

На данный момент фигурантке-медику уже предъявлено официальное обвинение. Кроме того, в отношении самого сотрудника правоохранительных органов, предоставившего ложные сведения в военно-врачебную комиссию, также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК России (хищение социальных выплат в особо крупном размере).

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, поступившие из УФСБ России по Ингушетии.