Завершено дело о покушении на дачу взятки чиновнику Минприроды Ингушетии 

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые перевели 100 тысяч рублей на банковскую карту родственника должностного лица министерства природных ресурсов и экологии республики. Эти деньги предназначались в качестве взятки за то, чтобы чиновник не принимал мер по пресечению противоправной деятельности и общее покровительство участникам организованной группы, которые занимались незаконной добычей и хищением полезных ископаемых в Малгобекском районе.

Однако завершить преступный умысел не удалось по не зависящим от обвиняемых обстоятельствам: должностное лицо не имело необходимых полномочий для обещанного содействия и ввело их в заблуждение относительно своих служебных возможностей. Ранее по ходатайству следствия фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая их причастность к инкриминируемому преступлению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что ранее в суд было направлено дело в отношении самого должностного лица Минприроды. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения).

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Ингушетии.