Заседание Совета молодых следователей состоялось в Ингушетии

В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы, с которыми сталкиваются начинающие сотрудники в служебной деятельности, пути их профессионального роста. Совет молодых следователей выступает консультативной площадкой, созданной для открытого диалога и поиска решений возникающих задач, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления.

Ахмед Асхабов акцентировал внимание на ключевых аспектах работы. Он подчеркнул важность строгого соблюдения служебной дисциплины и антикоррупционных требований, указал на необходимость качественного расследования уголовных дел и развития института наставничества.

В рамках образовательной части заседания руководитель отделения кадров Ахмедхан Евлоев подробно разъяснил молодыми специалистами положения антикоррупционного законодательства, включая существующие запреты, ограничения и порядок предотвращения конфликта интересов. Он также напомнил об ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правилах предоставления сведений о доходах.

Старший инспектор этого же подразделения Людмила Юшкова рассказала о процедуре аттестации сотрудников и организации наставничества согласно приказу СК России. Особое внимание было уделено критериям оценки профессиональной деятельности, срокам подготовки аттестационных материалов и ведению дневников наставничества.

Вопросы взаимодействия со средствами массовой информации затронула старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Зарема Цечоева. Она разъяснила порядок освещения этапов предварительного расследования и требования к подготовке фото- и видеоматериалов для публикаций, отметив необходимость соблюдения стандартов качества съемки и внешнего вида сотрудников.

Подводя итоги заседания, молодым следователям обозначили основные направления дальнейшей работы. В приоритете: повышение профессионального уровня, укрепление служебной дисциплины и совершенствование практических навыков.