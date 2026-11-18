Отмечается, что в октябре текущего года надзирающие прокуроры признали обоснованными и законными 19 постановлений о возбуждении таких дел. Все 19 автомобилей изъяты, признаны вещественными доказательствами и размещены на специализированных стоянках, на 14 из них наложен судебный арест.

Органы дознания регионального МВД по республике параллельно собирают доказательства, которые в дальнейшем могут лечь в основу конфискации транспортных средств. В суды для рассмотрения по существу направлено 6 уголовных дел, по ним уже поддерживается государственное обвинение.

Прокуратура продолжает контролировать расследование дел данной категории, конфискацию автомобилей и избрание соразмерных мер пресечения.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 264.1, 264.2 и 264.3 УК России (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение ПДД лицом, лишенным прав, и управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).