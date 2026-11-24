По данным следствия, в июне прошлого обвиняемый вместе со знакомым инсценировал дорожно-транспортное происшествие. При этом автомобиль обвиняемого уже имел механические повреждения, полученные ранее при других обстоятельствах.

На основании подложных документов мужчине было выплачено страховое возмещение в размере 175 тысяч рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд.