Юные дзюдоисты из Назрани стали победителями и призерами турнира Judo Stars 2026

Юные воспитанники 8-й школы Гамурзиевского АО Назрани добились успехов на открытом турнире по дзюдо Judo Stars 2026 в городе Минеральные Воды. На татами академии спорта «Чемпион» вышли ребята 2014-2020 годов рождения.
Как сообщили газете «Ингушетия» в сообществе дзюдоистов республики, золотые медали завоевали Добриев Муслим, Костоев Муса, Цолоев Дамир, Цечоев Абдуллах, Акталиев Юсуф, Евлоев Абдул-Малик, Агиев Мухаммад.
На вторую ступенбь пьедестала поднялись Мартазанов Абдулах, Акталиев Мухаммад, Агиев Абдул-Малик, Мархиев Адам, Горчханов Али, Акталиев Абдул-Малик. Третьи места заняли Гойгов Саид, Хамхоев Фарид, Мархиев Абдул-рахим, Горчханов Зелимхан.
Занятия дзюдо для подрастающего поколения выходят за рамки простой физической активности, становясь фундаментом для формирования стойкого характера, самодостаточности и нацеленности на результат. Лига Judo Stars предлагает молодым талантам исключительную платформу для соревнований, стимулируя их всестороннее развитие.
Состязания, организуемые в рамках этой лиги, представляют собой неотъемлемый элемент продвижения детского дзюдо, давая юным борцам шанс продемонстрировать свои способности, превзойти предыдущие достижения и освоить принципы командного взаимодействия.