Юные борцы из спортшколы Долаково Ингушетии отличились на турнире в Чечне

На днях в Чечен-Ауле состоялся турнир по вольной борьбе открытого межрегионального формата. Участие в нем принимали юноши, выступавшие в рамках лиги CHABORZ. На ковёр вышли свыше 400 атлетов, представлявших республики Северного Кавказа и другие субъекты Российской Федерации.