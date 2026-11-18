Он отметил, что ежедневно по этому участку проезжает свыше 2 тыс. автомобилей, поэтому его обновление особенно важно для транспортной системы республики. О планах сообщалось еще в прошлом году, теперь проект перешел в практическую стадию.

В настоящее время идет реконструкция моста. Работы выполняются поэтапно, весь комплекс планируется завершить в 2028 году. После обновления дорога станет четырехполосной с разделительной полосой и расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Проект также включает строительство надземного пешеходного перехода, тротуаров, освещение на всем протяжении трассы, установку дорожных знаков и ограждений.

«Важно отметить, что эта дорога обеспечивает подъезд к международному аэропорту, а также доступ к расположенным вдоль нее социальным учреждениям. Считаю, что при интенсивности движения на этом участке расширение проезжей части и обустройство безопасной пешеходной инфраструктуры особенно актуальны», — написал Глава республики.

Руководитель субъекта напомнил, что республика уже не первый год входит в число лидеров среди регионов России по результатам дорожного строительства.

«Это прежде всего заслуга наших дорожников, их профессионализм и ответственное отношение к делу. Рассчитываем, что реконструкция подъезда к аэропорту станет еще одним примером обновления дорожной инфраструктуры республики. Для Ингушетии это первый опыт строительства дороги такого класса. Мы создаем инфраструктуру, которая будет отвечать современным требованиям, обеспечивать безопасность движения и работать на развитие региона», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.