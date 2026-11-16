Выдававший себя за сотрудника ФСБ житель Ингушетии получил 4 года тюрьмы 

УФСБ по республике пресекло противоправную деятельность местного жителя 1986 года рождения, причастного к мошенничеству в особо крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства.
Как установлено, мужчина, выдавая себя за сотрудника регионального управления Федеральной службы России, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладел денежными средствами жителей республики. Деньги он получал под предлогом освобождения граждан от прохождения военной службы.
Карабулакский районный суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Приговор вступил в законную силу.
Отмечается, что преступление выявлено управлением ФСБ и расследовано СУ СКР по республике.