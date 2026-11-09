Всходы озимых культур в Ингушетии в хорошем состоянии

Как информировали газету «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, на мероприятии собрались руководители хозяйств региона. Ключевой темой для собравшихся стал процесс завершения работы сезонного цикла.

В частности, детально был рассмотрен ход сева озимых, рассчитанного на урожай следующего года. Отмечается, что аграрии особо подчеркнули: большинство всходов пребывают в хорошем состоянии.