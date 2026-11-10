Все больше пассажиров Ингушетии выбирают оплату проезда картой

Об этом на своей странице в социальных написал Глава республики, отметив, что параллельно ведется масштабная работа по обновлению подвижного состава. С 2023 года для пассажирских перевозок закуплено 117 новых автобусов. На данный момент терминалами безналичной оплаты оборудованы 148 из 424 автобусов.

Махмуд-Али Калиматов считает, что работу в этом направлении необходимо ускорить. Не менее важно обеспечить стабильную работу уже установленных устройств. Положительная динамика роста расчетов подтверждает востребованность сервиса.

Ожидается, что перевозчики активнее подключатся к процессу. Современная система оплаты должна стать стандартом для общественного транспорта республики, так как она удобна для людей, упрощает учет пассажиропотока и делает расчеты прозрачнее.

«Поручил министерству автомобильных дорог и транспорта регулярно проверять автобусы, взаимодействовать с перевозчиками и оперативно устранять технические проблемы. Отдельное внимание нужно уделять информированию пассажиров. Люди должны знать, как воспользоваться безналичной оплатой и какую выгоду она дает», — отметил руководитель субъекта.