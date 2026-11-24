Следствием и судом установлено, что в феврале текущего года подсудимая, временно исполняя обязанности главного врача вышеназванного медучреждения, подписала приказ о выплате премий, в том числе коллеге в размере 4 должностных окладов на общую сумму более 100 тыс. рублей.

В последующем женщина ввела подчиненную в заблуждение, сообщив ей об ошибочном начислении части премии и необходимости возврата денег. Та перевела на банковский счет обвиняемой более 50 тыс. рублей.

Суд, с учетом возмещения причиненного ущерба, приговорил фигурантку к штрафу в размере 150 тыс. рублей в доход государства.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.