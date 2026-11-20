Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минспорта, престижные старты состоятся 26–27 ноября в Астане (Казахстан). Именно там честь сборной России будет защищать Билал Яхьяев.

Успешные выступления на международной арене, победы в крупных турнирах и призовые места на этапах Гран-при позволили спортсмену войти в пятерку сильнейших в мировом рейтинге.

В финальном раунде ему предстоит сражаться за награды с наиболее сильными мастерами мирового тхэквондо. За медали в весовой категории K44 (+80 кг) поспорят восемь лучших атлетов планеты.

Отмечается, что для спортсмена выход в финал мировой серии Гран-при обернулся значимым достижением.