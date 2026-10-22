Вопросы диспансеризации и реабилитации участников СВО обсудили в Ингушетии

В обсуждении приняли участие руководство филиала, представители Министерства здравоохранения республики, а также руководители и специалисты районных и городских больниц, поликлиник и реабилитационных центров Ингушетии.

Основное внимание собравшиеся уделили организации профилактических медицинских осмотров и диспансеризации участников специальной военной операции, а также расширению возможностей для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской реабилитации.

В рамках совещания был определён алгоритм прохождения диспансеризации ветеранами СВО во всех районах субъекта в приоритетном порядке и в максимально сжатые сроки. Также рассмотрели вопросы направления военнослужащих на санаторно-курортное лечение и в специализированные реабилитационные отделения с дневным и круглосуточным пребыванием.

Отдельное внимание уделили взаимодействию участковых терапевтических служб с социальными координаторами филиала фонда, которые сопровождают ветеранов и помогают им получать необходимую поддержку.

«Здоровье наших ветеранов не терпит бюрократии. Боец, отдавший силы на передовой, приходя в больницу по месту жительства, должен встречать максимальное внимание и заботу. Мы благодарны Минздраву республики и руководителям медучреждений за конструктивный диалог и готовность работать в единой связке ради наших защитников», — прокомментировал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по региону Ислам Абадиев.

По итогам встречи выработаны рекомендации по составлению графиков диспансерного наблюдения ветеранов и ускоренному направлению пациентов в профильные санаторно-курортные учреждения республиканского и федерального уровней.

Отмечается, что работа по улучшению медицинского сопровождения участников СВО в Ингушетии продолжается. Межведомственное взаимодействие призвано сделать получение медицинской помощи и реабилитационных услуг более доступным и оперативным для ветеранов.