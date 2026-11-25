Муса Газгиреев стал лауреатом премии Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел имени генерал-майора милиции Виктора Воробьева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями, полковник милиции в отставке посвятил службе в правоохранительных органах 27 лет жизни.
По поручению организации председатель Совета ветеранов регионального МВД Магомедсали Котиев вручил Мусе Газгирееву диплом и наручные часы со специальной символикой.
Отмечается, что премия имени Воробьева, погибшего в 1995 году от рук террористов в Грозном, учреждена в 2004 году, чтобы чествовать сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, проявивших отличие в службе, мужество и героизм.