Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями, полковник милиции в отставке посвятил службе в правоохранительных органах 27 лет жизни.

По поручению организации председатель Совета ветеранов регионального МВД Магомедсали Котиев вручил Мусе Газгирееву диплом и наручные часы со специальной символикой.

Отмечается, что премия имени Воробьева, погибшего в 1995 году от рук террористов в Грозном, учреждена в 2004 году, чтобы чествовать сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, проявивших отличие в службе, мужество и героизм.