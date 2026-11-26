«Сам всегда внимательно слежу за этим выступлением. В ходе прямого общения Президент не только отвечает на вопросы жителей и журналистов, но и подводит итоги года, дает оценку ключевым событиям, определяет ориентиры дальнейшей работы. В его выступлении формулируются задачи, которые имеют значение для всей страны и каждого региона», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

На мероприятии будут присутствовать представители СМИ республики, для региональной журналистики участие в таком общероссийском событии является возможностью быть частью большого разговора о развитии страны, считает руководитель субъекта.

«Для глав регионов принципиально важно внимательно следить за выступлением Президента, учитывать обозначенные им приоритеты и соотносить с ними работу на местах. Федеральные решения должны получать конкретное продолжение в регионах, в делах и результатах, которые непосредственно ощущают люди», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он сообщил, что правительству Ингушетии поручено отработать обращения жителей республики, которые поступят на прямую линию с главой государства, и обеспечить их рассмотрение совместно с профильными ведомствами.