В Сунже Ингушетии провели фестиваль детских театральных постановок

На сцене Дворца культуры города Сунжа Миннацем региона был проведен фестиваль русских народных сказок, а также сказок народов Северного Кавказа. Мероприятие получило название «В гостях у сказки».
Как сообщили газете «Ингушетия» в межнациональном ведомстве региона, постановки, созданные по мотивам народного творчества и фольклора народов Северного Кавказа, показали юные артисты, представлявшие школы и учреждения культуры республики.
Победителями жюри признало две работы сразу. Лучшими были отмечены выступление коллектива школьного театра СОШ № 30 с. п. Сагопши, а также постановка воспитанников Дворца культуры г. Сунжа.