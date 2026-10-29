В Сунже Ингушетии провели антиэкстремистское мероприятие с молодежью

Павел Цороев
Фото:
администрация г. Сунжа

Студенты Ингушского стоматологического института в Сунже стали участниками беседы, посвященной предотвращению терроризма и экстремизма, сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете.

Иса Гатиев, секретарь антитеррористической комиссии при мэрии, вместе с Суламбеком Ганиевым, возглавляющим отдел опеки и попечительства, объяснили молодым людям, как важно соблюдать безопасность в интернете и почему даже одна неверная ошибка способна отразиться на дальнейшей жизни.

Особо отмечается, что учащихся призвали отвечать за свои поступки, мыслить осознанно и противостоять деструктивным воздействиям.

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