В Сунже Ингушетии прошел семейный спортивный фестиваль 

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, мероприятие было приурочено к Году единства народов России. Оно объединило семьи, которые вместе состязались, поддерживали друг друга и провели время в атмосфере доброжелательности и командного духа.

«Такие события помогают укреплять семейные ценности, формировать привычку к здоровому образу жизни и воспитывать патриотизм у подрастающего поколения. Они отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети» и программы «Регион для молодых», — подчеркнули организаторы стартов.