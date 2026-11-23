Очередная проверка состоялась на улице Розы Люксембург. В рейде участвовали сотрудники производственного отдела администрации, участковый уполномоченный полиции и представители ресурсоснабжающих организаций.

В ходе проверки были выявлены как жители, имеющие задолженность за коммунальные услуги, так и абоненты, которые добросовестно и своевременно вносят ежемесячные платежи.

Подобные мероприятия проводятся на территории города регулярно в соответствии с утвержденным графиком. Основная задача: обеспечение порядка в сфере коммунального обслуживания, повышение ответственности потребителей и формирование культуры своевременной оплаты предоставляемых услуг, говорится в релизе.