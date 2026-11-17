Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, на улице Пушкина подрядчик уже начал рытье грунта. Специалисты выбирают траншею, предназначенную для водоотводного канала. Его параметры — 30 сантиметров в ширину и 50 в глубину. Когда земляные работы завершатся, канал забетонируют, а сверху положат металлические решетки.

Отведение воды пойдет по единому маршруту. Начало канала в переулке Калинина, затем он тянется по улице Пушкина, пересекает улицу Энгельса и достигает реки Сунжа. Благодаря такой схеме дождевые и талые потоки будут уходить прямо в реку. На проезжей части и рядом с ней они задерживаться не станут.

Протяженность водоотводного канала порядка 410 метров. Улице Пушкина отведено 270 метров, улице Энгельса — 70, переулку Калинина — около 60 метров.

В переулке Калинина канал уже уложен и забетонирован. Сейчас там осталось смонтировать металлическую решетку.

В ходе поездки Аслан Умаров изучил, как идут работы, и осмотрел участки стройки. С представителями подрядной организации он также обсудил, какими будут следующие этапы реализации проекта.