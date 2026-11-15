В Сунже Ингушетии отметили 10-летие стоматологического колледжа

На юбилей были приглашены ветераны педагогического труда, выпускники учебного заведения, сотрудники колледжа, студенты и представители городской администрации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе парламента республики.

Умар Муталиев от имени депутатского корпуса поздравил коллектив и студентов. Он отметил, что за десять лет колледж стал базой для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных не только в республике, но и за ее пределами.

Парламентарий также подчеркнул роль учебного заведения в формировании не только профессиональных, но и личностных качеств: именно здесь закладываются основы трудолюбия, ответственности, стремления к самосовершенствованию и умения работать в команде.

Гости мероприятия смогли проследить историю становления учебного заведения, вспомнить тех, кто стоял у истоков и внес вклад в развитие профессионально-технического образования, выразить благодарность ветеранам педагогического труда и тем, кто сегодня участвует в организации учебно-воспитательного процесса.

Разнообразие жанров и оригинальность праздничных номеров были высоко оценены присутствующими, говорится в релизе.