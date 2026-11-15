В СУ СКР по Ингушетии призвали родителей не доверять детям транспорт

Основные причины тяжких ДТП: грубые нарушения правил дорожного движения, самонадеянность неопытных водителей, управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления.

Особую тревогу вызывают случаи, когда за руль садятся несовершеннолетние, не имеющие прав и необходимых навыков. Нередко это происходит с ведома взрослых: родители сознательно допускают детей к управлению автомобилями, мотоциклами и мототехникой, что повышает риск аварий с тяжкими последствиями.

СУ напоминает, что передача управления лицу без права управления является нарушением закона и влечет ответственность. Родителей призывают не оставлять ключи в свободном доступе, контролировать досуг детей и проводить с ними профилактические беседы о соблюдении ПДД.

Также ведомство обратилось ко всем участникам дорожного движения с призывом выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий, соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, следить за техническим состоянием транспортных средств.

Как ранее информировало наше издание, министр образования и науки республики Ахмед-Башир Цороев посетил реанимационное отделение ДРКБ имени Камбулата Ужахова, где находится первоклассница, сбитая 15-летним подростком 12 ноября в сельском поселении Экажево Назрановского района.

Глава ведомства призвал родителей исключить любую возможность управления транспортом несовершеннолетними.