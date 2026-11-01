В СУ СКР по Ингушетии напомнили об уголовной ответственности за экстремизм 

В пресс-службе ведомства газету «Ингушетия» информировали, что действующее законодательство предусматривает наказание за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма, возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, также за организацию экстремистского сообщества. Правовой базой для этого служат Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму».

Экстремизм определяется как приверженность крайним взглядам и мерам, радикально отрицающим общественные нормы. Среди его распространенных форм: призывы к насильственному изменению политического режима или нарушению территориальной целостности, разжигание расовой, религиозной или национальной вражды, пропаганда превосходства по национальному или религиозному признаку, публичное оправдание терроризма, финансирование и содействие экстремизму.

Экстремистскими признаются организации, деятельность которых запрещена вступившим в силу решением суда, материалы, призывающие к противоправным действиям или обосновывающие национальное либо расовое превосходство.

В управлении особо отметили, что пользователи сети интернет ошибочно полагают, будто комментарии или публикации под псевдонимами помогают избежать ответственности. На самом деле за распространение запрещенных материалов отвечают как авторы, так и распространители. Размещение на своей странице или страницах других пользователей видео, аудио, изображений или текстов, в том числе ранее признанных судом экстремистскими, может быть квалифицировано по статье 282 УК России.

Кроме того, запрещено создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма либо на совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса: 205–206, 208, 211, 277–280, 282, 282.1, 282.2 и 360.