В столице Ингушетии состоялся межмуниципальный шахматный турнир

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие сотрудники администраций городов и районов. Мероприятие стало частью программы профилактики наркомании и психотропных зависимостей.

По итогам турнира администрация города Магас заняла первое место, а представители Сунженской районной администрации стали вторыми и третьими.

«Все участники продемонстрировали высокий уровень мышления и желание победить. Поздравляем победителей и благодарим всех за участие», — подчеркнули организаторы турнира. По их словам, такие мероприятия способствуют укреплению дружеских связей и популяризации здорового образа жизни.